Wetziker Detailpflege und ein Knall

Zwei Spiele sind in der Finalserie zwischen Frauenfeld und dem EHC Wetzikon absolviert. Nach zwei 3:2-Erfolgen hält der Oberländer Erstligist am Dienstag bereits einen Matchpuck in der Hand. Von Euphorie ist beim EHCW trotz bestmöglicher Ausgangslage nichts zu spüren.

Stellvertretend dafür stehen die Aussagen von Roger Keller. «Wir haben zwei Siege, nicht mehr. Das nächste Spiel fängt wieder bei 0:0 an», wirft der Trainer eine Floskel in den Ring. Dann sagt er: «Klar wollen wir den Sack zumachen, aber geschenkt wird uns nichts.»