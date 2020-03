Wetzikon reagiert mit dem 3:2

Aus und vorbei. Das erste Drittel ist Geschichte. Die Wetziker führen nach 20 Minuten verdient 2:1. Sie sind in der Startphase die bessere Mannschaft, beflügelt auch durch das frühe Tor von Meier (5.). Der Qualifikationssieger aus dem Thurgau hat seine beste Phase in Unterzahl. Gleich zweimal können Frauenfelder Spieler auf EHCW-Goalie Neuenschwander laufen. Das darf so aus Wetziker Sicht natürlich nicht passieren. Die Gäste vergeben ihre zwei Grosschancen zwar - und kommen danach glückhaft zum Ausgleich. Das bringt das Heimteam für längere Zeit aus dem Tritt. Da kommt Nino Marzans Ablenkertor zwei Minuten vor Ende des Abschnitts gerade zur rechten Zeit. Wir schnaufen hier nun kurz durch, machen ein paar Fingerübungen und sind dann rechtzeitig für die zweiten 20 Minuten zurück.