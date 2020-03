Wetzikon fehlt noch ein Sieg

713 Zuschauer verfolgen die Partie in der Wetziker Eishalle. Das sind 301 mehr als in Frauenfeld am Donnerstag – aber deutlich weniger als die zugelassenen 1000. Alles im grünen Bereich also. Und für den EHCW ist auch noch immer alles im grünen Bereich. Auch wenn es gerade eine kleine Keilerei hinter Neuenschwanders Tor gibt.