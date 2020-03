Wie der EHCW das Glück auf seine Seite zwang

Ein Wort noch zum Zuschaueraufmarsch: Mit 412 ist er etwas höher als bei den Wetziker Aufritten in Frauenfeld in der Regular Season. Da waren es jeweils 309. Man ist aber sehr weit entfernt von den 1000, die maximal erlaubt wären. Ob die Angst vor dem Coronavirus einige vom Matchbesuch abhielt? Wir wissen es nicht. Und damit wäre dieses Thema in diesem Ticker auch erwähnt und abgeschlossen. Denn ihr wollt ja über Eishockey lesen. Und das könnt ihr in gut zwei Minuten wieder. Mit einem EHCW, der an die Schlussphase des zweiten Drittels anknüpfen will.