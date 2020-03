Der Titelverteidiger legt vor

Der Fan des EIE war so zuversichtlich. «Das zweite Drittel war in allen bisherigen Playoff-Partien immer das Beste», sagte er. Oft konnte der EHC Illnau-Effretikon das Spiel im Mittelabschnitt in die Spur lenken.

Beim 3:5 im ersten Finalspiel der Best-of-5-Serie gegen die Dürnten Vikings aber nicht. Auch wenn er die Möglichkeiten dazu hatte.

Vor allem Mirco Hofer hatte in dieser Phase mehrfach das Anschlusstor zum 1:2 auf dem Stock. Er scheiterte aber immer wieder am jungen Vikings-Keeper Darren Bona.