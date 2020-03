Ab in die Pilotenkanzel

Besser hätte der EHC Wetzikon nicht in die Finalserie gegen Frauenfeld starten können. Zumindest resultatmässig. Er setzte sich am Donnerstag beim Qualifikationssieger der Erstliga-Ostgruppe in einem hart umkämpften Spiel 3:2 durch. Die Wetziker fuhren damit bereits den Auswärtssieg ein, den sie in jedem Fall brauchen, um die Best-of-5-Serie für sich entscheiden zu können.

«Diese Niederlage tut den Frauenfeldern richtig weh», glaubt EHCW-Trainer Roger Keller. «Das kostet sie Energie.»