Nur ja keine goldene Ananas mehr

So etwas nennt man dann wohl Hingabe. Statt von seinem Wohnort in Weinfelden den kurzen Weg nach Frauenfeld zu nehmen, fährt Roger Keller am Donnerstag erst nach Wetzikon, um danach gemeinsam mit der Mannschaft an den Spielort zu gelangen.

Für den Thurgauer ist der Playoff-Final zwischen Wetzikon (2.) und dem Qualifikationssieger eine spezielle Affiche. Er durchlief einst den Frauenfelder Nachwuchs und unterhält noch heute gute Kontakte in den Verein. «Das nützt mir nichts», sagt Keller und lacht. «Insiderwissen habe ich dadurch keines.»