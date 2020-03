Der EIE folgt Dürnten in den Final

Der EHC Illnau-Effretikon spielt ab Donnerstag um den Ostschweizer Zweitliga-Meistertitel gegen die Dürnten Vikings. Der EIE löste am Samstag in Dielsdorf vor 262 Zuschauern mit einem 4:2-Erfolg gegen Dielsdorf-Niederhasli sein Finalticket. Das Team von Trainer Giorgio Giacomelli entschied die Best-of-5-Serie 3:1 für sich. Nach einem 1:2-Rückstand gelangen dem EIE in der Schlussphase noch drei Treffer.