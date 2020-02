Den Dübendorfern fehlte der letzte Zwick

Erst sass Dübendorfs Topskorer Cian Derder ruhig auf der Spielerbank, das Gesicht tief in die Handschuhe vergraben. Dann stand er unvermittelt auf, zerstörte seinen Stock an der Betonwand, warf die Trümmerteile fort und trottete Richtung Kabine. Aus dem Frust wurde Wut – so plötzlich wie das Dübendorfer Playoff-Out gegen den EHC Basel am Donnerstagabend kam.