Wetzikon abgeklärt zum nächsten Sieg

Der EHC Wetzikon braucht nur noch einen Sieg für den Finaleinzug. Nach einem Zwischenspurt im Mitteldrittel setzte sich der Oberländer Erstligist in Bellinzona 5:2 durch.

In einem verhaltenen Startdrittel begegneten sich die beiden Halbfinalisten im Schongang. Beide Teams liessen wenig zu und tasteten sich vorsichtig in die Offensive. Nach einem Wetziker Scheibenverlust in der 8. Minute stand Stefano Spinedi alleine vor dem Tor und verwertete die erste Torchance zum 1:0 für die Tessiner.