Es kommt zur Belle in Dübendorf

Der EHC Dübendorf verliert in Basel 1:3 und vergibt damit den ersten Matchpuck für den Finaleinzug in der MSL. Die Glattaler waren gut gestartet, hatten die harmlosen Basler weitgehend im Griff.

Vorwerfen lassen muss sich Dübendorf, in dieser Phase den Führungstreffer verpasst zu haben. Der erste Treffer Basels in Überzahl veränderte die Dynamik des Spiels nachhaltig zuungunsten des EHCD. Damit kommt es am Donnerstag in Dübendorf zum alles entscheidenden fünften Spiel in dieser Serie.