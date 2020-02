Diesen Gegner hatte der EHCW nicht auf dem Radar

Damit hatte Roger Keller nicht gerechnet. Der Wetziker Trainer schaute sich am Donnerstag das entscheidende Playoff-Viertelfinalspiel zwischen den Pikes und Burgdorf an – in der Annahme, er beobachte den nächsten Wetziker Gegner Pikes. Doch Burgdorf setzte sich durch – und Wetzikon trifft nun in der Halbfinalserie auf Bellinzona. «Diesen Gegner hatte ich nicht auf dem Radar», sagt Keller deshalb.