Zu wenig gut für den Sieg

Vor imposanten 1926 Zuschauern zog der EHC Dübendorf nicht seinen besten Abend ein und verliert dennoch nur knapp 2:3 gegen den frischer wirkenden EHC Basel. Sekunden vor Schluss lag sogar der Ausgleich noch bereit.

Obwohl der EHCD einen frühen zweitore Rückstand bis zur ersten Pause wett machte, kamen die Glattaler nie richtig in Schwung. Einerseits lag das am einfach und hart arbeitenden Gegner, andererseits am mit zu vielen Fehlern gespickten Auftritt des EHCD.