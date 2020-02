Die nächste Hürde heisst Basel

Auf kürzestem Weg erreichte der EHC Dübendorf vor Wochenfrist den Playoff-Halbfinal in der MSL. Der 3:0-Erfolg in der Serie gegen Wiki-Münsingen war für den Qualifikations-Zweiten verdient, auch wenn er dabei nicht restlos überzeugte. Aber die Dübendorfer erfüllten ihre Aufgabe relativ souverän – einzig im dritten Spiel gerieten sie unter Druck und in Rückstand.