Die Hilfe kommt aus dem Ruhestand

Erst nahmen die Argovia Stars dem EHC Wetzikon mit ihrem hartnäckigen Auftreten die Spielfreude, in der Schlussphase dann auch die scheinbar souveräne 3:1-Führung. Dank Gianni Brandis Durchsetzungsvermögen in der Verlängerung entschied der Oberländer Erst­ligist das zweite Spiel der Viertelfinalserie am Donnerstag dennoch 4:3 für sich.