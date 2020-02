Der EHC Wetzikon muss eine Extraschicht einlegen

Mit etwas Verspätung ist auch der EHC Wetzikon in den Playoffs angekommen. Der Oberländer Erstligist hat gestern auf seine Auftaktniederlage vom Dienstag die richtige Antwort gegeben, musste dafür allerdings einen Umweg über die Verlängerung in Kauf nehmen. In dieser erlöste Gianni Brandi (65.) den Favoriten, indem er einen Abpraller zum 4:3-Siegtor verwertete.