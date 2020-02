Darum ist dieses Team zu allem fähig

Das 5:0 des EHC Dübendorf am Samstag gegen Thun reichte zwar nicht zum Qualifikationssieg, weil Martigny den Glattalern nicht den Gefallen tat, in Bülach zu verlieren. Insofern war es ein wertloser Sieg – den zweiten Platz hatte der EHCD ohnehin schon längst auf sicher. Und doch lässt die Partie Rückschlüsse zu – wer will, kann sie auch als Zeichen an die Konkurrenz verstehen: Die Dübendorfer sind bereit für die Playoffs.