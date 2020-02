Dübendorf hält das Tempo hoch

Der EHC Dübendorf beendet die Qualifikation mit einem 5:0 Sieg gegen den EHC Thun auf Rang zwei und trifft in den am Dienstag beginnenden Playoffs auf den EHC Wiki-Münsingen. Die Weichen in der für Thun kapitalen Partie waren bereits nach sieben Minuten und einem 3:0 Vorsprung für den EHCD gestellt. Die Berner Oberländer beenden damit die Saison in der Abstiegsrunde.