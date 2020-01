Wetzikon gewinnt nach Schlussfurioso

Etwas mehr als zehn Minuten vor Ende der regulären Spielzeit liegt der EHC Wetzikon gegen Bellinzona nach einem mehrheitlich lustlosen Auftritt 2:5 zurück. Der Oberländer Erstligist aber gibt sich in seinem letzten Heimspiel vor den Playoffs trotz der misslichen Lage nicht geschlagen. Und tatsächlich. Die Wetziker retten sich dank einer Tor-Doublette und einem Treffer von Buchmüller in der 60. Minute in die Verlängerung.