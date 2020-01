Dübendorf gewinnt dank einem Shorthander

Der EHC Dübendorf revanchierte sich für die Niederlage vom Samstag und gewann am Mittwoch die MSL-Partie in Seewen 3:2. Nachdem die Glattaler in Führung gegangen waren, drehte Seewen das Spiel im Mitteldrittel und führte 2:1. Im Schlussabschnitt war es der EHCD, der zwei Treffer erzielte und damit die Punkte nach Dübendorf holte. Entscheidend war letztlich ein schlitzohriger Shorthander von Kris Schmidli.