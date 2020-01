Wetziker Sieg nach späten Toren

Der EHC Wetzikon hat auch die zweite Partie in der Masterround gewonnen. Der Oberländer Erstligist brauchte beim 4:2 in Burgdorf dafür einen Steigerungslauf und einiges an Geduld. Das personell dezimierte Team von Trainer Roger Keller wurde im letzten Drittel mit fortlaufender Spielzeit zwar immer überlegener und erspielte sich zahlreiche hochkarätige Chancen. Erst in der 57. Minute aber belohnte es sich dafür.