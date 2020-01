Der EIE braucht einen Weckruf

Der EHC Illnau-Effretikon (EIE) überstand auch sein neuntes und letztes Heimspiel der Zweitliga-Qualifikation ungeschlagen. Er bezwang im Eselriet im Kantonalderby den EV Dielsdorf-Niederhasli 5:3 und sicherte sich den 2. Rang. In den Playoff-Achtelfinals (best-of-5) trifft der EIE auf Küssnacht am Rigi. Das erste Spiel findet am Samstag statt.