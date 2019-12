Eine letzte Cup-Hürde bleibt noch

Jeweils ein Sieg fehlen dem EHC Wetzikon und dem EHC Dübendorf noch, um im Schweizer Cup in die 1. Hauptrunde einzuziehen. Die Wetziker bezwangen in der 5. Runde der Qualifikation in Grüsch den HC Prättigau-Herrschaft 4:2. Die Dübendorfer mussten ebenfalls auswärts ran – sie setzten sich bei der GDT Bellinzona 3:1 durch.

In der abschliessenden Runde der Qualifikation spielt Wetzikon Anfang Februar nun gegen Erstliga-Gruppengegner Pikes Oberthurgau. Die Wetziker können zuhause antreten. Erneut eine Auswärtsreise haben die Dübendorfer vor sich. Der EHCD, der seit der Wiederbelebung des Cups (Saison 2014/15) immer den Vorstoss in die 1. Hauptrunde schaffte, trifft auf den Erstligisten EC Wil.

Abgeklärt und fokussiert

Der Erfolg der Glattaler im Tessin stand nie zur Diskussion, denn zu abgeklärt und fokussiert präsentierte sich der Favorit. Mit je einem Treffer pro Drittel stellte der MSL-Klub nach und nach die Weichen.

Die GDT Bellinzona (1. Liga) aber war der erwartet zähe Gegner und liess sich nicht überrennen. Im Startabschnitt verzeichneten die Gastgeber zwei, drei gute Möglichkeiten gegen die etwas weit vorgerückten Glattaler, doch EHCD-Keeper Remo Trüb liess sich nicht bezwingen. Den sich abzeichnenden Führungstreffer schoss Alessio Pozzorini mittels verdeckt abgegebenem Schuss (11.).

Spielerische Lösungen

Dübendorf suchte aus der abgeklärten Defensive heraus spielerische Lösungen. Eine der vielen Chancen verwertete Kris Schmidli nach 32 Minuten. Ein höheres Resultat wäre definitiv möglich gewesen, doch Pfostenschüsse und der eine oder andere Pass zu viel standen dem EHCD vorerst dazu im Wege.