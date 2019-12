Der Traum vom Hochkaräter lebt

Während der EHC Wetzikon in den letzten Wochen den Tritt fand, lauter Siege (sechs am Stück) aneinander reihte und in der Tabelle auf Platz 2 vorrückte, steckt Prättigau im Tief. Acht Niederlagen in Serie sprechen eine deutliche Sprache.

Dübendorfer Reise ins Tessin

Im Gegensatz zum EHC Wetzikon ist der EHC Dübendorf die Cupmannschaft schlechthin unter den Amateuren. Der Glattaler MSL-Klub schaffte es bisher jedes Mal in die 1. Hauptrunde. Der EHCD war es auch, der 2015 mit seinem Sieg (5:4 nach Verlängerung) gegen Davos für die erste Cup-Sensation sorgte.

In der 5. Runde der Qualifikation müssen die Dübendorfer zum Erstligisten Bellinzona. Die Aufgabe hat seine Tücken, der EHCD aber ist in Form und dürfte in der Lage sein, sie zu lösen. (ome)