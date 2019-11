Dübendorf fehlt die Direktheit

Der EHC Dübendorf unterliegt in der 18. Runde der MSL nach einem glücklosen Auftritt in Thun 1:4. Die wichtigen Thuner Treffer (1:0/3:1) fielen in Glattaler Druckphasen und entstammten beide Male einem Geschenk.

«Wir müssen uns selbst an der Nase nehmen.»

EHCD-Trainer Reto Stirnimann

Die grundsätzlich bis auf die letzten Meter nicht schlecht spielenden Dübendorfer waren vor dem gegnerischen Gehäuse insgesamt zu unproduktiv. Der direkte Zug aufs gegnerische Tor fehlte.