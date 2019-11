Dübendorf entthront den Leader

Der EHC Dübendorf ist das Team der Stunde in der MSL. Die Dübendorfer gewannen auch das zweite Spiel in dieser Saison gegen den Ligafavoriten HCV Martigny. Mit dem 3:1-Auswärtserfolg löste das Team von Trainer Reto Stirnimann Martigny an der Tabellenspitze ab und liegen nun kurz vor Hälfte der Quali­fikation vor den punktgleichen Wallisern in Führung.