Immerhin ein Lebenszeichen

Am Ende brauchte der EHC Wetzikon in Burgdorf Glück. Viel Glück sogar. In doppelter Überzahl spielte er in der Schlussminute – und kassierte 18 Sekunden vor der Sirene dennoch beinahe den Ausgleich. Doch dann hatte die Zitterpartie ein Ende. 4:3 gewann der EHCW – es ist der erste Sieg nach drei Niederlagen in Serie und der erste Auswärtserfolg in dieser Saison.