Der EHCD zeigt Charakter

Nach einem 0:2-Rückstand nach 46 Minuten dreht der EHC Dübendorf die intensive, abwechslungsreiche und umkämpfte MSL-Partie gegen den EHC Basel dank zwei Toren von Gianluca Zanzi in der regulären Spielzeit und dem Treffer von Raphael Röthlisberger in der Verlängerung. Dank den zwei gewonnenen Punkten konnte sich Dübendorf in der sehr ausgeglichenen Liga auf Rang acht knapp über dem Strich behaupten.