Dübendorf geht in Bülach leer aus

Der EHC Bülach hat in der 3. Runde der MSL den ineffizienten EHC Dübendorf dank disziplinierter Defensivarbeit, einem starken Torhüter Andrin Seifert sowie Toren im richtigen Moment 3:1 bezwungen. Die Dübendorfer besassen in Bülach zwar mehr Spielanteile und hatten alle Chancen, das Spiel in ihre Bahnen zu bringen, sie nutzten sie aber nicht.

Das nahezu ohne Unterbruch verlaufende erste Drittel bot den 207 Zuschauern lauffreudiges Eishockey, jedoch lange Zeit keine wirklich gefährlichen Abschlüsse.