«Ich wollte eine grössere Rolle»

Sven Andrighetto, wie steht es um Ihr Russisch?

Noch nicht so gut. Immerhin ein paar Wörter kann ich schon und lerne nun ständig dazu.

Wie hat sich das Abenteuer Russland für Sie angelassen?

Ich bin nun schon seit zwei Wochen da. Ende vergangener Woche war ich zwar in der Schweiz, damit ich am Kick-off-Tag der Nationalmannschaft und den Swiss Ice Hockey Awards in Bern teilnehmen konnte. Am Sonntag bin ich dann wieder nach Russland zurückgereist.