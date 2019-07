«Ich habe schon immer gerne verteidigt»

Die Medaille aus dem Keller

Ganz offensichtlich nicht nur gerne, sondern auch gut. Seit Jahren gehört sie zu den festen Grössen im Frauen-Nationalteam. Bereits 2014 holte die Oberländerin an den Olympischen Spielen in Sotschi mit der Schweiz Bronze. Die Medaille hat Alder auch extra für das Gespräch aus dem Keller des Elternhauses gekramt und mitgenommen.

Die Sommermonate verbringt die Torfrau nämlich in der Region, bis es wieder in den Mittleren Westen in die USA geht – wo sie seit 2016 an der St. Cloud State University Journalismus und Psychologie studiert. Mit den kulturellen Unterschieden zur Schweiz hatte die bald 24-Jährige dort anfänglich noch zu kämpfen. Sie erwähnt Essen, Arbeitssystem und Verhalten mit der Umwelt exemplarisch dazu.

Die offene Zukunft

Noch ein letztes Jahr verbringt Alder nun in den Vereinigten Staaten. Wo es sie nachher hinschlägt, lässt sie offen. Wenig wahrscheinlich ist ein Verbleib in den USA. Realistischer ist da ein Transfer in die schwedische Topliga oder auch die Rückkehr in die Schweiz um ihre berufliche Karriere zu forcieren.

«Ist auch ein Wechsel ins Männer-Eishockey möglich?», will Moderator Nägeli wissen und nennt Florence Schelling, ihre Vorgängerin im Tor des Nationalteams. Diese hütete einst sogar das Gehäuse des Erstligisten EHC Bülach.

Alder ist nicht abgeneigt und kennt auch ihre Grenzen. Ab Niveau Nationalliga B würde es schwierig werden – aufgrund von Kraft und Grösse, die eine zentrale Rolle spielen würden. «Auf einem tieferen Niveau kann man diese Faktoren noch mit Schnelligkeit kompensieren», meint sie.

Das Schlusswort in der anschliessenden Fragerunde hat ein älterer Herr im Publikum. Es sei herzergreifend eine so intelligente Sportlerin kennengelernt zu haben. Der Applaus ist ihm und ihr sicher.