Das Meisterteam bleibt intakt

Nach der Saison ist vor der Saison Der EHC Dürnten Vikings konnte die Saison 2018/19 äusserst erfolgreich abschliessen. Das Team aus dem Zürcheroberland wurde zum 3. Mal in der Vereinsgeschichte des EHC Dürnten Vikings Ostschweizer Meister und gewann anschliessend auch die zum ersten Mal ausgetragene Schweizermeisterschaft. Noch während der Meisterschaft startete die Planung für die kommende Saison, was für die Beteiligten nicht immer einfach war. Vorausschauen und trotzdem den Fokus auf das Hier und Jetzt behalten war eine Herausforderung. Im Nachgang wurde dies Meisterlich gemeistert. In den kommenden Wochen präsentieren wir euch das Kader für die Saison 2019/2020. Wer bleibt, wer geht, wer kommt? So viel vorab... Der Schweizermeister ist bereit auch kommende Saison anzugreifen!