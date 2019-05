Andrighetto jagt sein Glück

Andrighetto geht nicht davon aus, dass er eines erhält. Dann könnte er ab Juli den Club als «Free Agent» frei wählen.

Abgesehen von der sportlichen Situation, die für ihn zuletzt unbefriedigend war, bedauert Andrighetto, dass er wohl weiterziehen muss.

«Für mich ist Nordamerika 100-prozentig die Nummer 1.»

Sven Andrighetto

Denn in Denver hat er seine Freundin kennen­ gelernt, und das Leben in der ­Mile-High-City gefällt ihm sehr gut: «Wir haben 300 Sonnen­tage, die Gegend ist wunderschön, mit den Rocky Mountains als Panorama. Und weil die Stadt nicht so gross ist, ist das Leben entspannt. Es gibt keine Hektik, wie ich sie in Montreal erlebt habe. Oder wie es in New York oder ­Toronto der Fall wäre.»