EHC Dübendorf freut sich auf Cup-Party gegen Ambri

Der EHC Dübendorf wird die nächste Saison mit einem Höhepunkt beginnen können. Einer, der dank starken Leistungen in den Qualifikationsspielen zur Gewohnheit geworden ist. Die Glattaler empfangen im September zum sechsten Mal in Serie einen Klub aus der höchsten Liga. Zugelost wurde ihnen am Donnerstagabend der HC Ambri-Piotta. Die Tessiner erreichten letzte Saison die Playoffs und standen im Cup in den Viertelfinals.