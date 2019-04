Sie möchte einen eigenen Spielstil prägen

Wie es anschliessend weitergeht, ist noch offen. Möglich wäre einerseits der Sprung in die National Womens Hockey League, sofern Alder im nächsten Winter von einem Klub gedraftet würde. «Das ist für eine Torhüterin allerdings schwieriger», sagt sie.

Etwas wahrscheinlicher ist wohl aber eher die Rückkehr nach Europa – vorzugsweise in die schwedische Topliga, wo sich bereits einige Schweizer Nationalspielerinnen etabliert haben. Oder auch in die NLA, wo sie dafür ihre berufliche Zukunft im PR-Bereich forcieren könnte.

Vorerst will sich Alder aber in einer prägenden Rolle an der von acht auf zehn Nationen aufgestockten WM bewähren. Dort ist die Schweiz in der stärkeren Gruppe A bereits automatisch für die Viertelfinals qualifiziert. «Wir können in der Gruppenphase frei aufspielen. Wichtig wird sein, dass wir den Speed aus den Spielen gegen die Topteams mitnehmen können», sagt Alder.

Die Schweizer Vorrundenspiele:

Donnerstag, 4. April: Schweiz - Kanada (16 Uhr)

Freitag, 5. April: Russland - Schweiz (19.30 Uhr)

Sonntag, 7. April: Schweiz - USA (19.30 Uhr)

Montag, 8. April: Finnland - Schweiz (16 Uhr)



Viertelfinals: 11. April. – Halbfinals: 13. April. – Final: 14. April.