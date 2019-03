Rambazamba und eine Kampfansage

Die letzten zwei Minuten genossen sie nur noch in der Ilfishalle in Langnau im Emmental. 7:4 führten die Dürnten Vikings seit Yves Rüeggs Shorthander in der 50. Minute des Zweitliga-Finalspiels gegen Freimettigen. Trainer Gunnar Hosner, der das Team zusammen mit Christian Thiemeyer führt, wusste: «Jetzt kann nicht mehr viel schiefgehen».