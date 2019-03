Dürntens Meistertanz im Emmental

Die Basis zum Erfolg legten die Vikings zu Beginn des zweiten Drittels. In der 26. und in der 28. Minute erhöhten erst Yves Rüegg und dann Andy Rüegg auf 4:1 und zwangen damit die Berner, die am Dienstag in Bäretswil noch 2:1 gewonnen hatten, zu einem Torhüterwechsel. Die Massnahme zeigte nur bedingt Wirkung – Yves Rüeggs 5:1 im Powerplay (30.) sollte sich letzlich als Gamewinner entpuppen.

Wirklich in Gefahr gelangten die Oberländer danach nicht mehr. Freimettigen kam zwar bis zur zweiten Pause noch auf 4:6 heran und hielten sich damit zumindest die Option auf eine spannende Schlussphase offen – doch im letzten Drittel liess Dürnten keinen Treffer mehr zu, obschon sie gleich mehrere Unterzahlsituationen zu überstehen hatten. Yves Rüegg setzte den Schlusspunkt mit einem Shorthander in der 50. Minute; es war sein dritter persönlicher Treffer des Abends.

Acht Skorerpunkte für die Rüeggs

Auch dieser Partie drückten die Gebrüder Andy, Mischa und Yves Rüegg ihren Stempel auf – insgesamt acht Skorerpunkte gingen auf das Konto des Trios. Für die ersten beiden Tore der Oberländer waren Michel De Martin und Alain Deubelbeiss besorgt; sie verwandelten den 0:1-Rückstand (17.) bis zur ersten Pause in einen 2:1-Vorsprung.