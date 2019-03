Ein Doppelschlag als Anfang vom Ende

Die Wetziker sind nach einem guten Start in die Serie vor einer Woche (5:1) ins Hintertreffen geraten. Letzten Samstag verloren sie in Arosa 2:7, am Dienstag kassierten sie im Heimspiel eine 2:3-Niederlage. Heute müssen sie in Arosa also gewinnen, wenn sie den Bündnern nicht bei der Meisterfeier zusehen wollen. Mit einem Sieg könnten sie sich die «Belle» erkämpfen – das fünfte und entscheidende Spiel, das übermorgen Samstag in Wetzikon stattfinden würde.