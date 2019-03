So will Wetzikon den Arosern die Party vermiesen

Die Stimmung in den Katakomben des Wetziker Eishockeystadions ist am Dienstagabend nur wenige Minuten nach dem dritten Finalspiel gedämpft. Das ist nach dem 2:3 des EHC Wetzikon gegen Arosa verständlich.

Der Titelverteidiger hat sich mit seiner zweiten Niederlage hintereinander in eine schwierige Lage manövriert. 1:2 liegt er in der Best-of-5-Serie gegen die Bündner hinten. Gewinnt der Oberländer Erstligist am Donnerstag in Arosa nicht, ist die Saison für ihn zu Ende.

«Das Momentum ist definitiv auf ihrer Seite.»

EHCW-Trainer Roger Keller

Es dürfte eine anspruchsvolle Aufgabe für den Qualifikationssieger werden, mit einem Erfolg im Schanfigg die Serie für eine entscheidende fünfte Partie am Samstag nach Wetzikon zurückzuholen. Die Aroser sind nicht nur spielerisch stärker als im von ihnen verlorenen Finalduell 2018, sondern auch deutlich breiter besetzt und reifer.

Am Dienstag sind sie 40 Minuten lang die gefährlichere, weil zielstrebigere Mannschaft. Klar ist zudem: Nach ihren guten Playoff-Leistungen ist die Mannschaft von Trainer Marc Haueter euphorisiert.