Die Wetziker Aufholjagd bleibt ungekrönt

Die Wetziker liegen in der Finalserie nun 1:2 in Rückstand. Das heisst: Am Donnerstag stehen sie in Arosa unter Siegzwang. Verlieren sie auswärts, müssen sie zusehen, wie die Aroser die Trophäe des Ostschweizer Meisters stemmen. Dass nicht der EHCW über diesen ersten Matchpuck verfügt, hat er sich auch selber zuzuschreiben: In die ersten beiden Drittel erwische er heute einen Fehlstart, im letzten Drittel brachte er die cleveren Aroser nur noch ins Wackeln, aber nicht mehr zu Fall. Die Bündner schossen ihre Tore, so floskelhaft es klingt, heute jeweils zum richtigen Zeitpunkt, um den Wetzikern einen moralischen Dämpfer zu versetzen. Und die Oberländer müssen sich auch vorwerfen lassen, in sieben Powerplaymöglichkeiten lediglich einen Treffer erzielt zu haben.