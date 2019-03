Der EHCW feiert einen ungefährdeten Startsieg

Eine Liga habe ich ja noch vergessen bei der Zürcher-Bündner-Bilanz: In der MSL, der dritthöchsten Liga, hat Titelverteidiger Dübendorf sich zwar nicht grad blamiert, aber der Halbfinal war Endstation. Und der EHC Chur rettete sich erst im allerletzten Moment in der Abstiegsrunde. Die Aroser wollen künftig gegen diese Teams spielen. Sie streben den Aufstieg an - im Gegensatz zum EHC Wetzikon, der sich auch in dieser Saison nicht für die Promotion interessiert.