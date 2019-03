Das Geschenk und der taumelnde Boxer

Knapp zwölf Minuten vor Schluss schlug Adrian Rykart im ersten Spiel der Finalserie zwischen Wetzikon und Arosa den entscheidenden Pflock ein. Der Wetziker Stürmer erzielte vom rechten Bullypunkt aus das 4:1 und stellte damit wieder eine beruhigende Dreitore-Führung für das Heimteam her. Der vierte Treffer des Qualifikationssieger knickte auch die Hoffnungen der Gäste, den Anschluss nochmals finden zu können. 5:1 gewann der Titelverteidiger schliesslich, legte in der Best-of-5-Serie 1:0 vor und kann am Samstag mit reichlich Selbstvertrauen die lange Reise nach Arosa antreten.