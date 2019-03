Vikings vergeben die erste Chance

Die Dürnten Vikings haben die erste Möglichkeit vergeben, den Sack in den Playoff-Halbfinals zuzumachen. Der Oberländer Zweitligist unterlag in der dritten Partie auswärts dem HC Luzern. 3:5 lautete das Ergebnis aus Sicht der Vikings vor 250 Zuschauern letztlich, in der Best-of-Five-Serie führen sie nun noch 2:1.

Die Entscheidung im hart umkämpften Spiel fiel im Schlussdrittel, nachdem es zur zweiten Pause 2:2 geheissen hatte und jeder Ausgang möglich war. Drei Gegentreffer hinter­einander kassierten die Gäste in den letzten 20 Minuten dann aber, ehe ihnen durch Mario Senn in der 59. Minute lediglich etwas Resultatkosmetik gelang.



«Es heisst ja nicht umsonst: Wer sie nicht macht, kassiert sie.»

Vikings-Coach Gunnar Hosner

«Wir müssen uns an der eigenen Nase nehmen», sagte Vikings-Coach Gunnar Hosner. Denn zwingend war die Dürntner Niederlage keineswegs. Die läuferisch und spielerisch besseren Vikings, bei denen Patrick Büsser den erkrankten Stammgoalie Fabian Ryffel vertrat, erarbeiteten sich in den ersten zwei Abschnitten genügend Chancen, um das Spiel in ihre Bahnen zu lenken.