Dübendorf gerät unter die Räder

Dem EHC Dübendorf misslang der Auftakt in die Halbfinalserie in Sierre komplett. Er unterlag in einer einseitigen Partie diskussionslos 0:7.

Der Aufstiegsaspirant Nummer eins liess zu keiner Zeit Zweifel an seiner Mission aufkommen und setzte den MSL-Titelverteidiger von der ersten Sekunde an unter Dauerdruck. Positiv aus Sicht der Glattaler ist, dass es in der Serie erst 1:0 für die Walliser steht.