Per Schnellstart zum Kantersieg

Der EHC Dürnten Vikings startet mit einem deutlichen 6:1-Erfolg in die Derby-Viertelfinalserie in der 2. Liga gegen den EHC Illnau-Effretikon. Das Team des Trainerduos Gunnar Hosner und Christian Thiemeyer legte in der Best-of-5-Serie vor, weil es dem Rivalen zum richtigen Zeitpunkt Tiefschläge versetzte.