Am Schluss drehte Wetzikon doch noch auf

Es fehlte nicht viel, und Erstliga-Qualifikationssieger EHC Wetzikon wäre in der Best-of-5-Viertelfinalserie gegen Prättigau 0:2 in Rückstand geraten. Dass der EHCW am Samstag nicht mit dem Rücken zur Wand das dritte Spiel in Angriff nimmt, lag an einer späten Steigerung mit drei Treffern in der Schlussphase zum 3:1-Auswärtssieg.