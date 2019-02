Dübendorf abgeklärt zum ersten Sieg

Der EHC Dübendorf war für den Auftakt im Playoff-Viertelfinal (Best of 5) gerüstet und hat mit einer fokussierten Leistung den EHC Basel mit 4:1 besiegt. Das erste Spiel dieser Serie beinhaltete bereits hohen Unterhaltungswert und bot einen ersten Vorgeschmack auf all das, was in dieser Serie an Kampf und Emotionen noch auf die Mannschaften zukommen wird.