Eine hilfreiche Niederlage für den EIE

Es war alles andere als ein Geheimnis. «Dielsdorf-Niederhasli wäre mir am liebsten», sagte Trainer Dieter Wieser vor der abschliessenden Partie der Qualifikation. «Diese Mannschaft kennen wir noch am besten, denn wir spielten in der Vorbereitung gegen sie.» Sportchef Mike Häbig bezeichnete die Unterländer derweil als Wunschkandidaten.

«Das war so sicher absolut nicht gewünscht, gewollt oder geplant.»

EIE-Trainer Dieter Wieser