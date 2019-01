EHC Wetzikon dominiert – die Tore schiesst aber der Gegner

Nach dem Sieg gegen das Spitzenteam aus Frauenfeld (3:1) am Mittwoch folgte für den EHC Wetzikon gegen den Viertletzten der Tabelle eine 2:4-Niederlage. Den Uzwilern merkte man am Samstagabend an, dass sie noch um einen Playoff-Platz kämpfen. Sie waren zwar technisch und läuferisch dem Leader klar unterlegen, machten dies aber mit einem unbändigen Siegeswillen wett. EHCW-Trainer Roger Keller analysierte nach der Schlusssirene: «Unsere Chancenauswertung war miserabel.