Dürntner Geduld zahlt sich aus

Die Dürnten Vikings bleiben in der Zweitliga-Gruppe 2 das Team der Stunde. Die Mannschaft des Trainerduos Christian Thiemeyer und Gunnar Hosner entschied den Spitzenkampf in Küsnacht für sich und feierte mit dem 3:0 den siebenten Sieg in Serie.

Eine Runde vor Abschluss der Qualifikation stiessen die Dürntner, die vor wenigen Wochen kurzzeitig gar ausserhalb der Playoff-Plätze lagen, auf den 3. Rang vor.

An der Spitze ist es allerdings eng. So eng, dass die Dürntner trotz ihrem Hoch den Heimvorteil in der ersten Playoff-Runde nicht auf sicher haben.